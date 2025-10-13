Un hombre fue asesinado al interior de una vivienda en el municipio de Mariquita, Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó que se registró un nuevo caso de sicariato en el municipio de Mariquita, ubicado al norte del departamento donde una persona perdió la vida en un ataque armado.

“Sobre las 10 de la noche se presenta un hecho de homicidio en el barrio Villa Prado del municipio de Mariquita, donde un ciudadano de sexo masculino pierde la vida producto de impactos de arma de fuego”, dijo el teniente coronel, Alejandro Poveda, comandante operativo de la Policía en el Tolima.

El alto oficial también mencionó que “Se desplegaron las capacidades institucionales en materia de investigación criminal e inteligencia policial activando los protocolos para dar con el paradero de los responsables de este hecho”.

La persona asesinada fue identificada como Willington Flor Grueso, hombre que habría llegado al parecer a pasar el fin de semana con su familia, pero encontró la muerte.

Los actos urgentes fueron adelantados por parte miembros del CTI de la Fiscalía Seccional Tolima con el fin de recaudar el material probatorio que permita esclarecer este hecho.

Dato: la comunidad del municipio de Mariquita se encuentra preocupada por el aumento nuevamente de casos de sicariato en esta población al norte del departamento.