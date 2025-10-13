Ocho muertos y más de 10 heridos dejan accidentes de tránsito del puente festivo en vías del Tolima

Tolima

Ocho personas muertas y más de 10 heridas dejan accidentes de tránsito en vías del Tolima durante el puente festivo, un hecho que preocupa a las autoridades en el departamento.

La situación más grave se registró en la vía que conecta al municipio de San Antonio con el corregimiento de Playarrica, en el sur del Tolima, donde un vehículo campero de la empresa Cooreansoccidente se volcó dejando dos personas muertas y por lo menos cinco más heridas.

Por otra parte, en la vía que une al municipio de la Dorada, Caldas con Honda, en el norte del Tolima, un vehículo particular de placas de Bogotá chocó contra un vehículo de carga dejando como saldo el conductor muerto al igual que el copiloto y tres lesionados.

En el municipio de El Espinal, tres motociclistas murieron en dos accidentes de tránsito, el primero se registró en la vía que conecta hacia la vereda Guasimal, allí los dos ocupantes de una moto fallecieron tras salirse de la vía y en el corredor que conecta a la Caimanera, el conductor de una moto también perdió el control del vehículo dejando un saldo fatal.

Finalmente, en la variante que conecta al municipio de El Espinal con el norte del departamento, un motociclista murió, por ahora las causas del siniestro son materia de investigación.

Las autoridades del Tolima hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución por las vías del departamento en el retorno a sus hogares luego de este puente festivo.