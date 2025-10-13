Profesionales de IPS no cuentan con la convalidación de títulos: Secretaría de Salud de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Secretaría de Salud de Ibagué realizó la inspección a un IPS de Oftalmología en la que se encontraron múltiples irregularidades en la atención, entre ellas, demoras por más de dos horas en la atención y especialistas sin convalidación de títulos.

La Administración Municipal atendió de manera inmediata la denuncia ciudadana sobre presuntas irregularidades en la prestación del servicio a los usuarios que asisten en búsqueda de atención remitidos por parte de las EPS.

Según Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué, el operativo sorpresa permitió constatar una serie de fallas que afectan directamente a los pacientes, muchos de ellos provenientes de otros municipios. Entre los hallazgos se evidenció recurso humano insuficiente en ventanilla, salas de espera saturadas e inconformidad generalizada de los usuarios, quienes reportaron demoras de hasta dos horas o más para recibir sus servicios.

Por otra parte, al revisar el call center de la entidad, se corroboró que no existe recepción adecuada para responder a las solicitudes y quejas de los usuarios, lo que impide un canal efectivo de atención.

¿Qué pasó con la convalidación de los títulos de los profesionales?

Ospina reveló que el hallazgo más grave se relaciona con la revisión de los contratos de los especialistas. Según la verificación realizada, las subespecialidades ofertadas en áreas como glaucoma, oculoplastia, oftalmología pediátrica y retinología, no cuentan con la debida convalidación de títulos, lo que pone en duda la idoneidad de quienes prestan dichas consultas.

“No podemos permitir que la salud de los ibaguereños esté en riesgo. Verificamos que varios de los profesionales que atienden en esta IPS no tienen convalidación de sus títulos en las subespecialidades ofrecidas. Por eso, hemos trasladado de inmediato estos hallazgos a la Secretaría de Salud Departamental y a la Superintendencia Nacional de Salud para que tomen las medidas correspondientes”, puntualizó Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.