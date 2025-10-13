Plan retorno puente festivo: ingresan más de 170 mil vehículos a Santander

Bucaramanga

La Policía Nacional en Santander activó un amplio dispositivo de seguridad vial durante el ‘Plan Retorno’, con el propósito de garantizar la movilidad y protección de los viajeros que regresan al departamento tras el puente festivo.

De acuerdo con las autoridades, desde el pasado viernes se ha registrado el ingreso de más de 172.000 vehículos, y solo este lunes festivo se espera la llegada de 30.000 automotores por los principales corredores viales del área metropolitana: Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

El operativo cuenta con la participación de más de 300 uniformados pertenecientes a las seccionales de Tránsito y Transporte, Infancia y Adolescencia, SIART, GOES, patrullas del territorio y guías caninos, quienes han sido ubicados en los puntos de mayor afluencia vehicular, terminales de transporte y zonas estratégicas del área metropolitana.

Durante la jornada, los policías han realizado controles de velocidad, pruebas de alcoholemia, verificación técnico–mecánica y acompañamientos viales, además de brindar asistencia a los conductores dentro de la campaña institucional “Viaje Seguro, Su Policía lo Acompaña”.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, reiteró el compromiso de la institución con la seguridad y convivencia ciudadana. “Queremos que todos los viajeros lleguen a casa de manera segura, con una conducción responsable y respetando las normas de tránsito”, indicó.

La Policía invitó a los conductores a mantener la prudencia en la vía, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol, recordando que el compromiso con la seguridad vial es una tarea compartida entre autoridades y ciudadanía.