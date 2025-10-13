Hombre y mujer ultimados a tiros en saladoblanco Huila

Neiva

En un paraje en zona rural del municipio de saladoblanco aparecieron sin vida y con varios impactos de arma de fuego Juan Carlos Muñoz Arcos y Mauren Valentina Penagos López.

Miembros de la Sijin de la Policía y el ejercito , asi como peritos especializados se desplazaron hasta el lugar para realizar las investigaciones y realizar el levantamiento delos cadáveres.

De acuerdo a los primeros indicios de la Policía en el Huila, Juan Carlos Muñoz habría pertenecido a las disidencias en el departamento del Cauca y se habría desplazado hacia el Huila para seguir delinquiendo en est región.

La primera hipótesis de la policía, es que el hecho al parecer tendría que ver con retaleaciones entre disidentes de las Farc, sin embargo se espera el avance de las investigaciones que determinen la realidad de los hechos.