Esposa del ciudadano colombo-israelí Elkana Bahbot, agradece al presidente Gustavo Petro

Luego de más de dos años de cautiverio, Elkana Bahbot, víctima de secuestro por parte de Hamás, fue liberado y su esposa, Rebecca González, afirmó que fueron 737 días de sufrimiento, miedo e incertidumbre, finalmente puede reencontrarse con él en libertad.

Rebecca compartió la noticia que marca el cierre de lo que describió como “el capítulo más oscuro de nuestras vidas”.

“Cada día estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre y la esperanza de que este momento llegaría. Hoy, al estar aquí juntos en libertad, mi corazón está lleno de profunda gratitud”, expresó.

Por su parte, González destacó el papel del presidente Gustavo Petro, quien otorgó la ciudadanía colombiana a Elkana, una decisión que, según afirma, “añadió protección a su vida”.

También agradeció el haber sido recibida en la Casa de Nariño y el constante respaldo de los funcionarios de la Cancillería.

En sus palabras, reconoció también la intervención del expresidente Donald Trump, a quien atribuye una “acción decisiva” que fue crucial para lograr la liberación de su esposo:

“Su liderazgo y determinación fueron fundamentales para poner fin a esta dolorosa pesadilla”.

La esposa de Elkana no dejó pasar la oportunidad de agradecer a los ciudadanos colombianos por su solidaridad, así como a los medios de comunicación y a las instituciones que mantuvieron viva la visibilidad del caso durante estos dos años.

“Su compasión me recordó que, incluso frente a la crueldad, la humanidad perdura”.

La historia de Elkana, marcada por una “miseria insoportable”, da paso ahora a un proceso de sanación. “Este momento marca un final y también un comienzo”, concluyó su esposa, al agradecer también a familiares y amigos que la acompañaron desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que comenzó esta larga pesadilla.