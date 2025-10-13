Israel deja en libertad a prisioneros palestinos tras la entrega de rehenes

Los primeros prisioneros palestinos liberados por Israel como parte del acuerdo de alto el fuego con Hamás en Gaza llegaron sobre las 12.:50 hora local a la plaza de Ramala donde decenas de familiares y amigos les esperaban.

En dicha plaza, frente al Palacio de Cultura de la capital de Cisjordania ocupada, se han vivido escenas de alegría ante la bajada de los expresos de los dos autobuses de la Cruz Roja que los transportaron desde la prisión israelí de Ofer, situada a unos pocos kilómetros de allí.

Los palestinos liberados portaban pañuelos palestinos y algunos aparecieron haciendo el signo de la victoria con las manos, antes de abrazar a sus seres queridos. Miembros de la Media Luna Roja les asistieron a su salida de los vehículos.

A cambio de los rehenes, Israel liberará este lunes a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados, anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

“250 prisioneros, con cadena perpetua, serán liberados como parte del acuerdo hoy, lunes, incluyendo 154 deportados y 96 no deportados, entre los que hay ocho para Gaza y 88 que serán liberados en Cisjordania y Jerusalén”, anunciaron la Autoridad de Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos, las asociaciones vinculadas a la ANP, que gobierna en reductos de Cisjordania ocupadallgobierna en reductos de Cisjordania ocupada.

La Asra, asociación vinculada a Hamás, reporó que 1.718 presos de Gaza serán puestos en libertad en la Franja.

En el caso de los más de 1.700 que serán liberados en Gaza, el grupo incluye personas detenidas en el enclave en los últimos dos años, muchos de ellos sin cargos bajo el sistema de “detención administrativa” durante las operaciones del Ejército israelí en la Franja.