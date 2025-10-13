Donald Trump pide que se indulte al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu

En medio de su discurso en la Knéset en su visita a Israel por la liberación de los rehenes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, pidió al presidente israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción.

“¿Por qué no le concede un indulto a Netanyahu?”, preguntó Trump a Herzog en su intervención en el marco de la firma del plan de paz entre el país hebreo y Hamás.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

“¿A quién le importan unos cigarrillos y champán?”, dijo Trump refiriéndose al caso 1000, que lo acusa de recibir costosos regalos, entre los que figuran puros y champán, del empresario Arnon Milchan entre 2007 y 2016, a cambio de favores relacionados con intereses comerciales y la obtención de visados.

El presidente estadounidense aseguró que Netanyahu es “un buen hombre” y admitió que esta solicitud a Herzog no figuraba en su discurso, pero consideró que “tiene mucho sentido” hacer la petición, aunque aceptó que es polémica.

#MUNDO El presidente de EE. UU. Donald Trump le pide a Isaac Herzog, presidente israelí, indultar al primer ministro Benjamín Netanyahu en su juicio por corrupción.



“Es un gran hombre (...) Presidente, ¿Por qué no le concede un indulto? (...) Nos guste o no, ha sido uno de los… pic.twitter.com/Oe2xNexl0b — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 13, 2025

El presidente de Israel está abierto a indultar a Netanyahu

El presidente Israelí ya avanzó durante una entrevista con la radio del Ejército a finales de septiembre que está abierto a conceder el indulto a Netanyahu.

“Si me solicitan que conceda un indulto, lo consideraré”, dijo Herzog, asegurando que ya había tratado de que su defensa y la Fiscalía llegaran a un acuerdo sobre los tres casos abiertos contra el jefe del Gobierno.

Desde diciembre de 2024, Netanyahu comparece dos veces a la semana en el juicio por corrupción en Tel Aviv, si bien pasará a testificar tres veces a la semana desde noviembre para acelerar el proceso.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una “caza de brujas” y una trama del “Estado profundo”, es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel procesado mientras ejerce el cargo.

El comienzo de una era dorada para Israel: Trump

En su mensaje ante el Parlamento israelí (Knéset), donde fue recibido con ovaciones y aplausos constantes, resaltó que “esto no es solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios”.

“Creo firmemente que este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”, añadió el líder republicano mostrando su “profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los dejara ir”.

“Han pasado años desde que han conocido un solo día de verdadera paz, pero ahora esa paz no solo perdura para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros. La larga y dolorosa pesadilla ha llegado finalmente a su fin”, dijo.

El presidente propuso a la región a no dar la espalda a Israel y adherirse a los Acuerdos de Abraham, firmados en la Casa Blanca en septiembre de 2020, durante su primer mandato (2017-2021), y por los que Emiratos Árabes Unidos y Baréin, y posteriormente Marruecos y Sudán, establecieron relaciones diplomáticas con Israel.

“En todo el Medio Oriente, las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora están debilitadas y totalmente derrotadas. Está surgiendo una nueva coalición de naciones orgullosas y responsables, y gracias a nosotros, los enemigos de toda la civilización están en retirada”, expresó el presidente estadounidense.

Esas cuatro naciones que “dejaron de lado sus diferencias, superaron divisiones ancestrales y optaron por el diálogo ahora están entre las más exitosos de la región”, según dijo, y el resto “en lugar de construir fortalezas para mantener alejados a los enemigos, deberían estar construyendo infraestructura para acercar más su comercio”.