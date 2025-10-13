En cuánto quedan las cuotas si le prestan $10.000.000 en NEQUI: desembolso es inmediato

Pedir un préstamo en Nequi es una opción ágil y confiable, en el caso de que usted necesite dinero rápido, sin desplazamientos ni papeleos.

La app permite acceder a créditos de libre inversión de hasta $10.000.000, con cuotas fijas y condiciones totalmente confiables.

Como usuario, usted puede escoger el plazo y el día de pago que mejor se ajuste a su presupuesto. Todo el trámite se realiza desde el celular, con aprobación y desembolso en pocos minutos, sin necesidad de codeudor ni historial crediticio.

Aunque el valor de las cuotas y el costo total varían según el plazo elegido, la tasa de interés se mantiene estable, al igual que el seguro de vida obligatorio que protege al cliente durante todo el periodo del préstamo.

¿Cuánto pagaría si pide $10.000.000 a 12 meses en Nequi?

Estas cifras se sacaron del simulador oficial de Nequi, al 12 de diciembre de 2025. Por ende, si usted decide solicitar un préstamo de $10.000.000 en Nequi a 12 meses, el valor total a pagar sería de $11.190.000, cifra que incluye la fianza obligatoria exigida por la plataforma.

De esta manera, las cuotas mensuales de su préstamo quedan en $1.064.506, con una tasa fija de interés del 1,83 % efectivo mensual, equivalente al 24,26 % efectivo anual. A esto se suma un seguro de vida mensual de $17.400, requisito necesario para respaldar el crédito.

¿Qué cambia si elige pagar en 24 meses?

Para quienes buscan cuotas más bajas y mayor flexibilidad, el préstamo de $10.000.000 en Nequi a 24 meses ofrece pagos mensuales de $597.696.

Aunque el valor total del crédito aumenta al extender el plazo, la tasa de interés fija del 1,83 % mensual garantiza estabilidad y claridad en los costos. El seguro de vida obligatorio de $17.400 mensuales también aplica durante todo el periodo.

Cabe resaltar que esta opción resulta ideal para quienes desean mantener liquidez y no destinar una gran parte de sus ingresos al pago del crédito.

Desde la app, es posible realizar abonos anticipados al capital y decidir si se reduce el plazo o el monto de las cuotas, con total control y transparencia sobre las condiciones del préstamo.

¿Y si extiende el crédito hasta 48 meses?

Por otra parte, en el plazo más extenso, de 48 meses, el préstamo de $10.000.000 en Nequi ofrece una cuota mensual de $369.710, ideal para quienes buscan pagos más livianos y manejables.

Aunque el costo total del crédito aumenta con el tiempo, la tasa de interés se mantiene fija en 1,83 % efectivo mensual (24,26 % anual) y el seguro de vida continúa en $17.400 mensuales.

Asimismo, este esquema favorece a quienes prefieren estabilidad y una mejor distribución de su presupuesto sin presiones financieras.

Finalmente, como en todas sus modalidades, Nequi afirma que conserva su enfoque en la agilidad y transparencia: el trámite se realiza completamente en línea, el desembolso se efectúa en pocos minutos y todas las condiciones, tasa, seguros y plazos, se presentan desde el inicio, sin cobros ocultos ni requisitos de historial crediticio.