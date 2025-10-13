El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza el paso de a Selección Colombia sub-20 a la semifinal del mundial.

Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran uno de sus goles ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)

Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran uno de sus goles ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)

Juan Cedeño

¿Es Néiser Villarreal de talla mundial?

Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran uno de sus goles ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debate de quién es mejor jugador entre Néiser Villarreal y Emilio Aristizabal. César dijo: “Usted dijo que era mucho más jugador Emilio Aristizabal que Néiser Villarreal. Creo que Néiser es un jugador de talla mundial”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo dije que era mucho más completo, pero yo pienso que tiene que madurar, tiene que aprender en su club y ganar un título, para mí todavía no es de talla mundial”.

Caracol Radio
