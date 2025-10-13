El Pulso del Fútbol, 13 de octubre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza el paso de a Selección Colombia sub-20 a la semifinal del mundial.
¿Es Néiser Villarreal de talla mundial?
49:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 celebran uno de sus goles ante España. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images)
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el debate de quién es mejor jugador entre Néiser Villarreal y Emilio Aristizabal. César dijo: “Usted dijo que era mucho más jugador Emilio Aristizabal que Néiser Villarreal. Creo que Néiser es un jugador de talla mundial”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo dije que era mucho más completo, pero yo pienso que tiene que madurar, tiene que aprender en su club y ganar un título, para mí todavía no es de talla mundial”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube