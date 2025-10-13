Día mundial contra la trombosis ¿Cómo prevenirla?

El Día Mundial de la Trombosis busca aumentar la conciencia a nivel mundial sobre este padecimiento, incluidas sus causas, factores de riesgo, síntomas, prevención y tratamiento.

Este día se celebra cada año el 13 de octubre para conmemorar el cumpleaños de Rudolf Virchow, médico patólogo alemán que desarrolló el concepto de trombosis y fue pionero en la fisiopatología de la trombosis.

Esta celebración complementa los días mundiales de concientización existentes, como el Día Mundial del Corazón y el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, y ayuda a resaltar la importancia de la salud cardiovascular de forma más integral.

Qué es la trombosis:

La trombosis es la formación de un coágulo sanguíneo conocido como trombo dentro de una vena o arteria, que puede bloquear el flujo de sangre. Para prevenirla, se deben mantener hábitos saludables como el ejercicio regular, mantener un peso adecuado, evitar el sedentarismo y dejar de fumar. Además, es importante mantenerse bien hidratado, y en caso de viajes prolongados, tomar medidas para movilizar las piernas y consultar al médico sobre el riesgo de trombosis, especialmente si se usan anticonceptivos orales o se han tenido coágulos previos.

Tipos de trombosis:

Trombosis venosa: Ocurre cuando un coágulo sanguíneo se forma en una vena, que es el vaso que transporta la sangre del cuerpo hacia el corazón. La trombosis venosa profunda (TVP), que suele afectar las piernas, puede desprenderse y causar un coágulo en los pulmones (embolia pulmonar).

Ocurre cuando un coágulo sanguíneo se forma en una vena, que es el vaso que transporta la sangre del cuerpo hacia el corazón. (TVP), que suele afectar las piernas, puede desprenderse y causar un coágulo en los pulmones (embolia pulmonar). Trombosis arterial: Se produce cuando un coágulo bloquea una arteria, que es el vaso que transporta la sangre rica en oxígeno desde el corazón al resto del cuerpo.

¿Cómo prevenir la trombosis?:

Las medidas preventivas se centran en cambios en el estilo de vida y en la movilización para estimular la circulación sanguínea:

Mantenerse en movimiento: Evitar el sedentarismo realizando ejercicio de forma regular, especialmente ejercicios para las piernas, levantarse y caminar cada hora si está sentado mucho tiempo o viaja.

No fume: El tabaquismo aumenta el riesgo de que se formen coágulos y afecta negativamente la circulación, por lo que es fundamental dejar de fumar.

Hidratarse bien: Beber suficiente agua para que la sangre sea menos viscosa y las plaquetas tengan menos probabilidad de adherirse y formar coágulos.

Mantener un peso saludable: El sobrepeso y la obesidad, especialmente en la zona pélvica y de las piernas, aumentan la presión en las venas y el riesgo de trombosis.

Evita la ropa ajustada: Usar ropa holgada para no restringir la circulación en las piernas y la cintura.

Consultar al médico: Hablar con un profesional de la salud sobre el riesgo de trombosis, sobre todo si toma anticonceptivos orales, tienes predisposición genética a los coágulos o has tenido una cirugía.

Hablar con un profesional de la salud sobre el riesgo de trombosis, sobre todo si toma anticonceptivos orales, tienes predisposición genética a los coágulos o has tenido una cirugía. Usar medias de compresión: Un farmacéutico puede aconsejarle sobre su uso si es apropiado para su caso.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la prevención de esta enfermedad reconociendo los síntomas a tiempo como dolor, hinchazón o enrojecimiento en las piernas.

Hoy, en el Día Mundial de la Trombosis, recordamos que la prevención es la mejor herramienta para proteger lo más valioso: la vida.



🔎 Reconocer los síntomas a tiempo —dolor, hinchazón o enrojecimiento en las piernas— puede salvar tu vida.



También la importancia de mantenerse activo, hidratarse y no ignorar las señales del cuerpo.