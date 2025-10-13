¿Cuáles son los objetivos del primer Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes?

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, explicó cuáles son los principales objetivos que se tendrán durante la realización del primer Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes.

Según Matiz, se busca impulsar una cruzada internacional desde las regiones en defensa de Los Andes, que se institucionalice durante los años y pueda obtener recursos de la cooperación internacional.

Este evento tendrá como sede el Departamento del Tolima, y propiamente los municipios de Ibagué y Murillo, durante los días 23 y 24 de octubre informó la mandataria seccional.

“Hoy lo que estamos haciendo desde el Tolima es impulsando esta cruzada internacional desde las regiones; porque es desde las regiones que se construye país en defensa de la Cordillera de los Andes y es un tema fundamental. La continuidad de esta propuesta la dan las decisiones que se van a tomar en el encuentro”, dijo Adriana Matiz.

A la vez aseguró que “No es que se haga este evento y se termine. ¡No, señor! Acá queremos que haya la declaratoria del Parlamento Andino; segundo, que se propicie la creación del Grupo Ad Hoc al interior de La Iniciativa Andina de Montañas para que logremos apoyar proyectos comunitarios en los 17 departamentos colombianos por donde pasa la cordillera”. explicó la gobernadora del Tolima.

Estas son algunas de las claridades y precisiones que hizo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante el lanzamiento de esta iniciativa que congregará en la región a representantes de organismos multilaterales como el Parlamento Andino, La Iniciativa Andina de Montañas, el Banco de Desarrollo, las embajadas de los países por donde cruza Los Andes, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, gobernaciones, alcaldías, Fondos de Agua y autoridades ambientales como Cortolima.

¿Cuáles son las propuestas que se harán en el Encuentro Suramericano por la Cordillera de los Andes?

Adriana Matiz también reveló que otra de las propuestas a partir de la ESCA es la creación del Fondo Multidonante Subnacional “con aportes voluntarios de gobiernos locales, con aportes de cooperación internacional, el Banco de Desarrollo y el sector privado; nos planteamos como meta la consecución US$1.5 millones entre el 2025 y el año 2027”, detalló.

Por otra parte, resaltó que “Ese fondo va a ser muy importante y lo estamos trabajando de la mano de los fondos de agua. Por eso es que invitamos al Fondo de Agua de Bogotá, al Fondo de Agua de Ecuador y el Fondo de Agua que ya tenemos en este departamento”.