Crisis en hogar geriátrico de Rionegro: solo tres personas atienden a 27 abuelos

Bucaramanga

Grave situación se vive en el hogar geriátrico Asociación Pro Casa del Anciano de Rionegro, donde solo tres personas atienden a 27 adultos mayores, debido a la falta de recursos económicos y al retraso en los aportes que debe entregar la Alcaldía Municipal.

El representante legal del hogar, Benjamín Antonio Rodríguez, denunció que desde hace meses no reciben el dinero de la estampilla pro adulto mayor, que históricamente permitía pagar al personal y cubrir los gastos del lugar.

“No hay plata. Hoy somos tres personas para cuidar a 27 abuelos. A veces me toca bañarlos, vestirlos y atenderlos solo. Es muy duro. Ejemplo hoy estoy yo solo, con ayuda de un amigo, bañando a los abuelos y cambiándoles la ropa. Ya entregamos a los ancianos que tenían familia porque no podíamos tenerlos debido a la crisis”, contó Rodríguez a Caracol Radio.

La crisis ha dejado al hogar sin el personal mínimo exigido por la ley y con graves dificultades para atender a los adultos mayores.

Aunque la comunidad ha donado alimentos, el director insiste en que la falta de personal y de recursos pone en riesgo la vida y el bienestar de los adultos mayores.

Rodríguez pidió a la Alcaldía de Rionegro y a las autoridades del departamento intervenir de inmediato y garantizar los derechos de los ancianos.