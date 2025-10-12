Una persona murió tras ingresar irregularmente en la noche del sábado al parque Caiké de Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué investigan la muerte de un hombre al interior de las instalaciones del Parque Caiké, propiedad de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Tolima.

Según informó Comfenalco a través de un comunicado oficial, dos personas ingresaron de manera irregular al Parque Caiké aproximadamente a las 10:30 p. m. de este sábado. “Los vigilantes actuaron conforme a los protocolos de seguridad y durante la persecución, uno de los individuos perdió la vida como consecuencia de su intento de huida”.

Por otra parte, la Caja de Compensación Familiar resaltó que luego de conocerse de los hechos la Policía Metropolitana de Ibagué asumió la investigación del caso y adelantó los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo.

Caracol Radio conoció que el cuerpo de la persona que encontrada sin vida fue hallado dentro de uno de los lagos del parque, con una profunda herida en el cuello.

Dato: los investigadores buscan establecer si la lesión se produjo accidentalmente mientras el sujeto escapaba o si intervino un tercero.

Integrantes de la SIJÍN de la Policía Metropolitana adelantan la investigación respectiva de este caso por lo que se hace la recolección de material probatorio que permitirá esclarecer los hechos que rodean esta muerte al interior del parque Caiké ubicado en la variante vía al municipio del Espinal.