Selección Colombia: Nómina confirmada para su juego amistoso ante México

La Selección Colombia comienza su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este sábado, enfrentando a uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, la selección mexicana.

El técnico Néstor Lorenzo anticipó este viernes que David Ospina, James Rodríguez y Luis Javier Suárez serían inicialistas. El volante será el capitán del combinado nacional para el duelo en el AT&T Stadium de Texas.

La principal novedad en la nómina titular de la Selección será la presencia de Kevin Serna, atacante del Fluminense de Brasil. Serna, cumplía su primera convocatoria también para estos partidos amistosos.

Otra novedad importante en el once titular es la presencia de Willer Ditta, defensa de Cruz Azul y quien fue citado de última hora en reemplazo de Yerry Mina, quien no se pudo sumar a la convocatoria por una lesión en el Cagliari.

Con este partido, David Ospina amplia su récord como jugador con más partidos en la historia de la Selección Colombia, alcanzando su compromiso número 130 con el combinado nacional, 11 más que James Rodríguez, segundo en dicho listado.

Nómina confirmada

David Ospina; Daniel Muñoz, Willer Dita, Jhon Janer Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Kevin Serna, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.