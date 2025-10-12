Renuncian comandantes de Bomberos de Itagüí implicados en escándalo de corrupción con el AMVA

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí informó que, en sesión del Consejo de Dignatarios realizada el 10 de octubre de 2025, se aceptaron las renuncias del capitán Misael Alberto Cadavid Jaramillo y del capitán Elkin González Correa, ambos actualmente capturados e imputados por su presunta participación en el escándalo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

Misael Cadavid se desempeñaba como Comandante y Representante Legal, mientras que Elkin González ocupaba el cargo de Vocal del Consejo de Dignatarios.

Fiscalía les atribuye millonario peculado y falsificación de documentos

Ambos fueron capturados e imputados por la Fiscalía General de la Nación, junto con Yaneth Rúa García, exfuncionaria del AMVA, por el presunto peculado por apropiación de más de $2.400 millones de pesos destinados a contratos de apoyo a cuerpos de bomberos, los cuales —según el ente acusador— habrían terminado financiando la campaña a la Cámara de Representantes de Misael Cadavid en 2022 por el partido Cambio Radical.

Entre las pruebas reveladas por la Fiscalía hay audios, testimonios y documentos que evidenciarían falsificación de firmas, manipulación de testigos y una posible obstrucción a la justicia. Incluso se presentó el testimonio de un presunto proveedor de transporte que aparece cobrando $120 millones en facturas, aunque al ser ubicado aseguró que no estaba en el país en la fecha de los servicios y denunció que su firma fue falsificada.

Consejo nombra reemplazo temporal

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y administrativa, el Consejo de Dignatarios designó de manera temporal al subteniente Henry Muñoz Duque como Comandante y Representante Legal Suplente, mientras se adelanta el proceso para nombrar un nuevo comandante en propiedad.

El comunicado, firmado por el teniente Carlos Augusto García Montoya, presidente del Consejo de Dignatarios, afirma que la institución mantiene su compromiso con la transparencia y la ética institucional.

Próxima audiencia definirá medida de aseguramiento

Este martes 14 de octubre, la Juez Séptima de Control de Garantías de Medellín deberá decidir si acoge la solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento intramural (prisión preventiva) a los tres capturados, ante el riesgo de obstrucción del proceso.

Durante audiencias pasadas, el fiscal reveló interceptaciones telefónicas y audios en los que se escucha a Cadavid y González discutiendo estrategias para “maquillar” documentos antes de ser incautados, y convocando a por lo menos 15 personas para darles instrucciones sobre qué decir si eran contactadas por el ente investigador.