Petro anuncia que demandará a Estados Unidos por “vetar” su intervención en la ONU

Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció que busca demandar a Estados Unidos ante un juez de ese país, tras considerar que su intervención en la más reciente Asamblea General de las Naciones Unidas fue objeto de un “veto” diplomático, luego de que la delegación estadounidense abandonara la sala durante su discurso.

Lea también: Delegación de Estados Unidos se retiró de la Asamblea de la ONU durante discurso de Petro

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el mandatario escribió:

“Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude. No tengo mucho dinero pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams”.

La referencia a John Quincy Adams, expresidente y abogado estadounidense se podría deber a que defendió causas antiesclavistas en el siglo XIX.

Contexto del incidente en la ONU

El episodio ocurrió el pasado 24 de septiembre, durante la intervención del presidente Petro en la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

En su discurso, el mandatario colombiano criticó duramente el papel de las potencias en el conflicto de Gaza, el modelo económico mundial y la política ambiental global, afirmando que los países ricos “alimentan las guerras mientras destruyen la selva amazónica”.

Mientras Petro exponía su posición sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y denunciaba lo que calificó como un “genocidio en Gaza”, miembros de la delegación de Estados Unidos y de Israel se levantaron y abandonaron el recinto.

El hecho fue interpretado por analistas, expertos, y la opinión pública en general como una señal de desaprobación política hacia el discurso del mandatario colombiano.

El presidente considera que ese retiro constituye una afrenta diplomática y una violación de la inmunidad que ampara a los jefes de Estado durante su participación en foros internacionales. Por ello, manifestó su intención de acudir a la justicia estadounidense con apoyo de un abogado de ese país.