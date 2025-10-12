Nuevo secuestro en la región del Catatumbo: La víctima es un hombre de 43 años

Catatumbo

La región del Catatumbo registra un nuevo caso de secuestro. El hecho se presentó este sábado 11 de octubre, en inmediaciones a un restaurante, ubicado sobre la vía nacional Cúcuta - Ocaña - Costa Caribe, en jurisdicción de La Playa de Belén.

Testigos aseguraron que mientras Álvaro Antonio Páez Ortiz de 43 años se desplazaba en un vehículo particular, fue interceptado por varios hombres que portaban armas cortas, quienes lo obligaron a descender del carro, posteriormente lo subieron a otro automotor y arrancaron con rumbo hacia zona rural del municipio de Ábrego.

Páez es propietario de una panadería, que cuenta con dos sedes, una en Ábrego y otra en Ocaña.

No se descarta que este sea un nuevo caso de secuestro extorsivo en la región norte del departamento.