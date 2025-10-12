Nueva oficina de tierras impulsa la formalización rural en el norte de Boyacá

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) inauguró una nueva Oficina Municipal de Atención al Público en el municipio de El Cocuy, Boyacá, con el objetivo de fortalecer los procesos de titulación, formalización y saneamiento predial en las provincias Norte y Gutiérrez. La apertura de esta sede responde a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo con la Federación de Parameros y busca acercar los servicios institucionales a las comunidades rurales de esta zona estratégica del departamento.

Durante el acto de inauguración, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, anunció el hallazgo de 18 parcialidades indígenas y cinco títulos coloniales que permitirán avanzar en la reconstrucción histórica de la propiedad rural. Estos descubrimientos facilitarán el acceso a la tierra formal para campesinos y comunidades que han habitado y trabajado estos territorios por generaciones, especialmente en áreas de páramo.

FOTO i AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Los líderes locales y representantes de la Federación de Parameros destacaron la importancia del trabajo conjunto con la ANT para sanear irregularidades históricas y reconocer derechos sobre la tierra. Con esta nueva oficina, la entidad reafirma su compromiso con la justicia agraria, la seguridad jurídica y la protección ambiental en una región de alto valor ecológico y cultural para Boyacá.