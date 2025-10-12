Mención honorífica internacional a Bogotá por transparencia en obras públicas

Avance en obras avenida 68 según el IDU. Foto tomada de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá

Bogotá D. C.

Bogotá recibió una mención honorífica durante la Cumbre de Gobierno Abierto de Vitoria-Gasteiz en España debido a la participación de la ciudad en el Desafío del Gobierno Abierto con la Iniciativa internacional de Transparencia en Infraestructura Pública CoST.

Con esta iniciativa se busca garantizar la participación ciudadana y el acceso a información verificable y detallada sobre las obras de la ciudad de forma eficiente, en relación con su avance físico y presupuestal, además de otras características general de las mismas.

La Secretaría General asegura que los frentes de obra que desarrollan las Entidades del Distrito en la ciudad son visibles y trazables por esta estrategia.

El Desafío del Gobierno Abierto es un concurso que promueve la implementación de iniciativas destacadas de transparencia, reconociendo el compromiso de los gobiernos locales con la apertura, la participación ciudadana y la integridad pública.

Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, destacó que “este es un logro que demuestra que cuando abrimos la información, fortalecemos la confianza en lo público. Bogotá avanza hacia una gestión más moderna, colaborativa y transparente”.

La iniciativa implementada por la capital busca promover la publicación de datos abiertos, adoptando estándares internacionales a través de la conformación de un Grupo Multisectorial que comprende la sociedad civil, el sector privado, la academia y las entidades públicas, para fortalecer el control ciudadano y la lucha contra la corrupción, según informó la Secretaría General de Bogotá.