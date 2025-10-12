Iván Cepeda promete que, si llega a presidencia, dialogará con todos los sectores, incluso Uribismo

Durante su visita a Santa Marta, el precandidato presidencial Iván Cepeda envía un mensaje de apertura política que marca un tono distinto dentro del Pacto Histórico. Cepeda aseguró que, de llegar a la Presidencia, está dispuesto a entablar diálogos y construir acuerdos con todos los sectores, incluido el uribismo, con el propósito de dejar atrás los años de polarización y enfrentamientos que han caracterizado la política colombiana.

“No, nosotros estamos dispuestos con el expresidente Álvaro Uribe, su entorno político, entablar todos los diálogos que sean necesarios. De hecho, en este gobierno lo hicimos, si ustedes recuerdan, yo fui el promotor de un acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos para que se vendieran tierras por parte de este importante gremio a los campesinos. Así que no hay ningún ánimo de perseguirlos, ni de acabarlos”, señala Iván Cepeda.

El precandidato insiste en que su eventual gobierno no se basará en la venganza ni en la exclusión, sino en la búsqueda de consensos que permitan avanzar en reformas estructurales como la revolución agraria, el fortalecimiento de la economía campesina y la consolidación de la paz.

Iván Cepeda, quien recorre la capital del Magdalena acompañado de la también candidata al Senado Patricia Caicedo, asegura que Colombia necesita pasar de la confrontación a la cooperación, y que su apuesta será por la unidad nacional. “Queremos un país donde los diálogos se conviertan en el camino y no en la excepción”, concluye.