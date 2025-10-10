Implosión puentes de Las Américas con calle 13: horarios, cierres y desvíos en Bogotá este domingo

Colombia

Este domingo se realizará la implosión controlada de los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, una intersección que también conecta con la carrera 50 y la calle Sexta. Las obras hacen parte del proyecto de adecuación al sistema TransMilenio de la troncal calle 13, dentro del Lote 1.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que, para ejecutar la implosión y garantizar la seguridad, se aplicará un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que contempla cierres viales desde las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. del martes 14 de octubre.

“Pedimos a los ciudadanos programar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito”, indicó la entidad.

Cierres viales principales

Durante la operación se implementarán cierres totales en varios tramos de la zona. Estos son algunos de los más relevantes:

Avenida de Las Américas (calzada sur) por carrera 56.

Avenida calle 13 (calzada rápida sur) por carrera 65.

Avenida de Las Américas (calzada rápida norte) por avenida carrera 40.

Avenida calle 6 con carrera 47.

Avenida carrera 50 con avenida calle 22.

Además, se restringirá el paso peatonal y de ciclistas en un radio de 150 metros alrededor de los puentes, desviándolos hacia andenes habilitados más cercanos.

Desvíos sugeridos para vehículos particulares

Para quienes se movilicen por la zona, la Secretaría de Movilidad recomienda seguir estas rutas alternas:

Avenida calle 13

Sentido occidente–oriente : tomar carrera 65 – calle 17 – carrera 50 – calle 21 – carrera 44.

: tomar carrera 65 – calle 17 – carrera 50 – calle 21 – carrera 44. Sentido oriente–occidente: tomar carrera 43 – calle 21 – avenida carrera 50 – calle 22 – carrera 56.

Avenida de Las Américas

Sentido occidente–oriente: carrera 56 – calle 5A – carrera 42C – carrera 43.

carrera 56 – calle 5A – carrera 42C – carrera 43. Sentido oriente–occidente: carrera 36 – avenida de La Esperanza – carrera 68.

Cambios para buses y rutas del SITP

Durante la ejecución del plan se modificarán temporalmente los recorridos de varias rutas del SITP y de TransMilenio, entre ellas:

Rutas SITP 191, 544A, 579, 787A, 91, FA405, 56A, 669, GL519, 593, GA516, 731, GA507, GA532, GA541, GK505, T48, HA642, 111, 614, GA501 y KA324.

Rutas del sistema troncal harán retornos operativos entre la avenida calle 13 con carrera 47 y la avenida de Las Américas con carrera 58.

La SDM aseguró que estos desvíos se diseñaron para mantener la conectividad del sistema y reducir el impacto sobre los usuarios.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Secretaría de Movilidad recomienda: