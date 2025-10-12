Hombre mató a su hermano e hirió a su papá en un caso de intolerancia en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que siendo las 3:45 a.m. del domingo 12 de octubre, en el barrio Tulio Varón, se capturó a Miguel Ángel Aguilar Vásquez de 39 años, por ser el presunto responsable del delito de homicidio, lesiones personales y violencia intrafamiliar.

“Al parecer el excesivo consumo de alcohol, empezó a hacer efecto pasadas las 3:00 de la mañana, de un momento a otro los hermanos Miguel Ángel y Víctor Alfonso Aguilar, empezaron a discutir y de los insultos pasaron rápidamente a las agresiones. Miguel tomó un arma corto punzante y le propino varias heridas a su hermano, quien falleció dentro de la vivienda”, dijo el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, al intentar evitar la tragedia, el señor Uriel Aguilar, padre de los dos involucrados en la riña, también fue agredido por su hijo con el arma cortopunzante siendo trasladado a un centro asistencial.

Tras el aviso de los vecinos y demás familiares, la Policía llegó rápidamente al lugar y traslado al señor que estaba herido al hospital Federico Lleras Acosta, donde se recupera de las heridas. Y, materializo la captura del agresor.

La persona que perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas con arma blanca fue identificada como Víctor Alfonso Aguilar, hombre que murió en medio de una pelea con su propio hermano.

Dato: Víctor Aguiar Vásquez era infante de Marina Profesional.

“Hacemos un llamado a la comunidad al respeto por la vida y la dignidad humana. Estos hechos de intolerancia, a un más, cuando se trata de casos intrafamiliares y dentro de las viviendas, no se pueden seguir presentando. Entendemos que, como personas, pueden existir problemas de convivencia, pero también es necesario que sepan que existen canales oficiales, como las salas de mediación, la personería y/o las inspecciones de policía, que estarán prestos a coadyuvar a la resolución pacífica de los conflictos”, puntualizó el Coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.