Estos son los delitos por homicidio que le serán imputados a alias “Karla”.

Neiva

La mujer que en el momento de su captura no tenía ni cedula de ciudadanía, por lo cual las autoridades tuvieron que registrarla ante la registraduría, tiene un extenso prontuario delictivo el cual la fiscalía entregará en diferentes imputaciones que le serán realizadas en diferentes audiencias ante jueces de la república.

De acuerdo al comandante de Policía en el Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez, luego que la delincuente fuera capturada por el delito de concierto para delinquir agravado, por el cual actualmente se encuentra privada de la libertad, se le emitió una nueva orden de captura al ser señalada como autora material del doble homicidio ocurrido el 14 de abril en la vereda Los Pinos de La Plata, donde fueron asesinados Arley Guerra Ruales y Jesús Ramiro Guerra Ruales, así como del homicidio perpetrado el 7 de abril en la vereda San Miguel del mismo municipio siendo víctima Yesid Arley Golondrino Chaparral.

La nueva orden judicial fue emitida por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Paralelamente, avanzan otros procesos judiciales relacionados con diferentes hechos criminales en los que estaría involucrada, y en los próximos días se espera realizar las respectivas imputaciones contra esta mujer que ha ocasionado desplazamientos forzados, terrorismo y extorsiones en la región , entre otros delitos.