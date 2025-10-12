En Colombia están los docentes que se sienten más felices con su trabajo según estudio de la OCDE

Según un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se reveló que Colombia es el país en donde los profesores se sienten más satisfechos con su labor.

Le puede interesar: Cursos gratuitos de IA y enseñanza digital para docentes colombianos: inscríbase aquí

Este ranking puso a Colombia por encima de países europeos como España, Italia, Islandia, Portugal e Israel, que completan los primeros puestos. En contraste, Japón, Francia, Australia, Corea y Eslovenia figuran entre los últimos lugares, con los niveles de satisfacción considerablemente más bajos.

Teachers’ Job Satisfaction



Top 5 Countries



Colombia🇨🇴

Italy🇮🇹

Spain🇪🇸

Iceland🇮🇸

Portugal🇵🇹



Bottom 5 Countries



Japan🇯🇵

France🇫🇷

Australia🇦🇺

Korea🇰🇷

Slovenia🇸🇮@OECD pic.twitter.com/5XhNgeYSDC — Informal Economy (@EconomyInformal) October 7, 2025

Datos relevantes:

Uno de los datos que más esperanza genera de este estudio es que nueve de cada diez docentes colombianos volverían a elegir ser profesores, una proporción que se encuentra entre las más altas del planeta. Este nivel de compromiso y vocación demuestra que la docencia en Colombia recuperó prestigio y reconocimiento social.

Lea también: Proyectos liderados por jóvenes inspiran en la entrega de los Premios Escuelas Sostenibles

La percepción sobre el valor de la profesión también ha mejorado, por ejemplo, el 54% de los encuestados considera que enseñar es una de las actividades más valoradas en el país, una cifra que ha venido en crecimiento sostenido desde el año 2018. Este cambio de mentalidad refleja un trabajo constante por fortalecer la formación, las condiciones laborales y el orgullo de ser maestro.

Más información: Docentes de Cartagena ganaron más de 60 medallas de oro en Juegos Departamentales del Magisterio

El liderazgo de Colombia en este ranking no surge de la casualidad. Es el reflejo de mejoras en la capacitación docente y un creciente reconocimiento del papel esencial que desempeñan los profesores en la transformación social. La satisfacción de quienes enseñan, como lo evidencia este estudio, es también un indicador del rumbo que toma la educación en el país, indicó la secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia.