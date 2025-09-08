Docentes de Cartagena ganaron más de 60 medallas de oro en Juegos Departamentales del Magisterio

Cartagena

La delegación de Cartagena se consolidó como la gran ganadora de los Juegos Departamentales del Magisterio 2025, dejando en alto el talento deportivo, artístico y cultural de sus docentes y administrativos de la ciudad. En el área cultural, los cartageneros se trajeron todos los reconocimientos para la ciudad amurallada.

Alberto Martínez, secretario de Educación Distrital, celebró la victoria y exaltó el compromiso de los maestros:

“Hoy felicitamos a nuestros maestros, quienes no solo son formadores integrales, sino también referentes que Cartagena necesita y merece. Celebramos con alegría esta victoria que traen a la ciudad. Cartagena fue el municipio con la mayor delegación, demostrando que cada vez son más los docentes que se suman a estos espacios con el apoyo del Distrito. Desde el gobierno del alcalde Dumek Turbay los abrazamos con orgullo y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando unidos por la formación integral de nuestros docentes”, afirmó Martínez.

Alrededor de 200 docentes y administrativos viajaron hasta el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, desde el pasado miércoles 3 de septiembre. Durante tres días de competencias con el respaldo del Distrito y del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (SUDEB), entregaron su máximo esfuerzo en cada escenario deportivo y cultural, marcando la diferencia y dejando en alto el nombre de la ciudad.

Carlos David Pérez Bolaño, docente de la Institución Educativa Ciudad Escolar de Tunja y ganador en la modalidad de pintura, expresó su emoción:

“Estoy feliz, emocionado. Esta experiencia ha enriquecido nuestra misión como docentes. Aquí intercambiamos saberes y experiencias significativas con colegas de otros municipios, y lo que más nos llena de orgullo es traer esta victoria para compartir con nuestros compañeros y estudiantes”, aseguró el profesor.

Cultura, la gran protagonista

La cultura de Cartagena se alzó como la gran vencedora de esta jornada. Nuestros maestros demostraron, con talento y dedicación, la importancia del trabajo que realizan desde las aulas para preservar nuestras riquezas culturales, destacando en diversas expresiones artísticas:

Teatro: el grupo “Sin azul no hay verde” del Colegio Nuevo Bosque obtuvo el primer lugar.

Música: el colectivo “Son Maestro”, integrado por docentes de distintos colegios, se destacó en el escenario musical.

Oralidad: la docente Raquel Loetou, fue reconocida en esta categoría.

Pintura: el artista docente Carlos David Pérez Bolaño obtuvo el primer puesto.

Danza: el grupo “Danzar por Colombia”, conformado por maestros de los colegios Luis Carlos López, José María Córdoba, Fe y Alegría El Progreso, San Francisco de Asís, Pedro de Heredia e Hijos de María, conquistó al jurado con su puesta en escena.

Triunfos deportivos

En la fase final de las competencias, los cartageneros brillaron en las disciplinas de conjunto:

Fútbol sala femenino: Campeonas tras vencer 3-0 a la selección de Bolívar.

Fútbol masculino: Triunfo 2-1 frente al seleccionado de Magangué.

Baloncesto masculino: victoria magistral 50-18 contra Magangué.

Con estos resultados, Cartagena ratifica su liderazgo en los Juegos Departamentales del Magisterio 2025, demostrando que sus docentes no solo forman en las aulas, sino que también son protagonistas en el deporte y en la cultura. Ahora, la meta está puesta en los Juegos Nacionales del Magisterio, donde la delegación cartagenera buscará repetir la hazaña y dejar en alto el nombre de la ciudad en todo el país.