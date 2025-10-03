Proyectos liderados por jóvenes inspiran en la entrega de los Premios Escuelas Sostenibles

Los Premios Escuelas Sostenibles evalúan propuestas, en su etapa final, de Brasil Mexico y Colombia. | Foto: cortesía - Santillana

Por: Juan Camilo Paiba Castellanos

La versión 2025 de los Premios Escuelas Sostenibles, organizada por la Fundación Santillana en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), reunió en la Universidad del Rosario a representantes de los diez liderazgos finalistas, que promueven prácticas ambientales y comunitarias ejemplares. “Estos premios motivan a alumnos, docentes y familias a actuar en pro del planeta”, afirmó Donatella Montaldo, directora de la OEI Colombia.

Los proyectos nominados incluyen actividades para el manejo sano de las emociones, rutas ecologías, administración del reciclaje, cuidado de los ecosistemas, entre otras. En ese sentido, todos perfilados hacia un compromiso con la educación ambiental y la innovación social, sin embargo, solo dos propuestas lograron llevarse el galardón principal.

Los ganadores

Representantes del Liceo Pestalozziano de Facatativá, creadores de Eco Moda School, ganadores categoría Primaria. | Foto: cortesía - Santillana Ampliar

En la categoría Primaria, el Liceo Pestalozziano de Facatativá se alzó con el premio gracias a Eco Moda School, una iniciativa que convierte residuos textiles en nuevos productos. “Queremos concientizar a las familias y a los niños sobre el consumismo extremo”, señaló la rectora Viviana Guevara.

El proyecto ha reutilizado uniformes escolares mediante talleres con abuelos costureros para fomentar el emprendimiento infantil mediante la gamificación.

Por su parte, en la categoría Secundaria, la Institución Educativa Comercial de Envigado fue reconocida por su Metodología de Investigación Socioambiental GCA, que ha dado origen a huertas autosostenibles, prótesis robóticas antiminas y drones purificadores de quebradas.

“Los jóvenes no son el futuro, son el presente de Colombia, y con sus ideas están construyendo una nación de paz e innovación”, expresó el docente John Alexander Echeverry.

Para la premiación de estas propuestas, los jurados evaluaron 135 ideas de 80 escuelas públicas y 55 privadas.

De acuerdo con Montaldo, esta distinción “resalta el rol de la educación como motor de cambio frente a la crisis climática” y apoya de manera tangible a las nuevas ideas, eso debido a que la organización entrega $12′312.450 a cada escuela premiada.

Ahora, estos ganadores concursaran en Brasil, el próximo 20 de octubre por el reconocimiento internacional. Esa etapa final entregara un incentivo económico de $20′520.750.

El poder de las nuevas generaciones

John Alexander Echeverry, representante de la la Institución Educativa Comercial de Envigado, reconocida por su Metodología de Investigación Socioambiental GCA. | Foto: cortesía - Santillana Ampliar

Liliana Guaca, directora adjunta de la Fundación Santillana, destacó que “estos premios son una oportunidad fundamental para reflexionar sobre el impacto medioambiental y cómo las generaciones venideras tienen una conciencia crítica que invita a la acción colectiva”.

Para ella, estos proyectos demuestran que la sostenibilidad trasciende de ser un concepto a una práctica concreta que influye en la economía local, el bienestar comunitario y la protección de los ecosistemas.

“Cuando las universidades caminan de la mano con escuelas, las transformaciones toman otra dimensión social”, afirmó el Ph.D. Rafael Méndez, delegado de la Universidad del Rosario, asistente del evento.

Así, con más de 2.000 proyectos inscritos desde su creación, los Premios Escuelas Sostenibles buscan ser una plataforma para visibilizar buenas prácticas ambientales y fomentar redes educativas iberoamericanas, “cada vez hay más conciencia, mayor responsabilidad y una urgencia compartida: no podemos mirar a otro lado ante los retos globales”, concluye la directora adjunta de la Fundación Santillana.