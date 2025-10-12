Distrito abre 40 cupos para vendedores en la Plaza de Mercado de Las Cruces

Bogotá D. C.

El Instituto Distrital para la Economía Social (IPES) ofrece 40 cupos para vendedores de víveres en la Plaza de Mercado de Las Cruces en el centro de Bogotá, en el marco de la celebración de su centenario.

Así lo anunció la directora del IPES, Catalina Arciniegas, quien dijo que era el escenario perfecto para notificar “a nuestros vivanderos y vivanderas que contamos con 40 puestos para ellos y ellas”.

“Esta oportunidad genera empleo, aumenta las ventas de los comerciantes y contribuye a la economía social”, complementó.

Los interesados deberán presentar una solicitud ante la administración de la plaza cumpliendo los requisitos establecidos que incluyen, entre otras cosas: ser mayor de edad, cumplir con las normas de higiene sanitaria y ambiental, y presentar los documentos pertinentes como la cédula, fotocopia del carné de salud o el Sisbén, o el certificado catastral de bienes.

El IPES resalta que estos requisitos dependen del tipo de solicitante y que la información se encuentra a detalle en el ABC del Protocolo de Plazas Distritales de Mercado, en el que “se detallan los criterios y requisitos para la asignación de espacios”.

100 años de la Plaza de Mercado de Las Cruces

La Plaza de Mercado de Las Cruces, en la localidad de Santa Fe, celebró su centenario este fin de semana con presentaciones de baile y rifas para los compradores.

Arciniegas, directora del IPES, afirmó que la plaza de Las Cruces es la más histórica de la ciudad. Este sitio, al igual que la entidad, integran el Sistema Distrital de Plazas de Mercado, que “adelanta acciones orientadas a mejorar la eficiencia de los mercados de la ciudad y a garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía”, como recordó el Instituto a través de un comunicado.