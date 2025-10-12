Defensoría del Pueblo alerta sobre posible violencia Política en próximas elecciones.

Neiva

La Comisión Intersectorial partemprana advierteda a las Alertas Tempranas – CIPRAT, con la participación de entidades como la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la UNP, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Neiva, la Defensoría del Pueblo y diversas secretarías de la Alcaldía de Neiva: Paz, Juventud, Mujer, Infancia y Desarrollo Social.

El objetivo de la sesión fue socializar los avances y acciones desarrolladas para la prevención y protección integral de la población, incluyendo de manera especial a niñas, niños, adolescentes y demás sectores vulnerables, frente a los riesgos generados por la presencia y expansión de grupos armados al margen de la ley.

En el CIPRAT las diversas entidades destacaron campañas de prevención, jornadas de desarme, patrullajes, desarticulación de bandas delincuenciales, atención a casos priorizados y otras acciones importantes.

También se socializó la nueva Alerta Temprana No. 013 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre riesgos de violencia política en el contexto del proceso electoral. La alerta incluye recomendaciones a todas las entidades para garantizar unas elecciones seguras y en paz, tanto para la comunidad como para los candidatos.

Las acciones se realizan de manera articulada como parte de la respuesta rápida liderada por la CIPRAT, con el fin de prevenir afectaciones, salvaguardar la vida y proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía.