Choque vehicular deja dos vehículos incinerados en Pitalito

El amanecer del domingo 12 de octubre, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito atendieron una emergencia en el barrio Villa Café, donde se reportó un incendio vehicular.

Al llegar al sitio, se evidenció un automóvil particular envuelto en llamas, por lo que de inmediato procedieron a realizar el control y extinción del fuego, evitando su propagación a viviendas o vehículos cercanos.

Durante la operación se identificó una motocicleta debajo del automóvil afectado. Según la información suministrada por la comunidad, el hecho se originó tras la colisión entre ambos vehículos, lo que generó el incendio.

La motocicleta quedó bajo responsabilidad de su propietario, mientras que el automóvil fue entregado a la autoridad competente presente en el lugar.

Las autoridades investigan los detalles del siniestro para determinar el grado de culpabilidad de los conductores. El hecho no dejó víctimas fatales.