800 kilos de marihuana del bloque Isaías Pardo, incautados por el ejercito

Neiva

La Novena Brigada del Ejército, capturó a un hombre e incautó 827 kilos de marihuana, avaluados en el mercado ilícito en aproximadamente 500 millones de pesos .

La acción se registró cuando tropas del Batallón de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, con el CTI, mediante la instalación de un puesto de control en la vereda Panorama, municipio de La Plata, occidente del Huila, realizaron la señal de «pare» a un vehículo tipo furgón, en el que se hallaron los paquetes con la sustancia ilícita.

La incautación representa la eliminación del mercado ilegal de más de 1,6 millones de dosis de marihuana, evitando su circulación en redes internacionales de microtráfico y protegiendo la salud pública. El ejercito hace un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa que atente contra la tranquilidad y la legalidad.