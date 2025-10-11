¿Quién es el DT que reemplazará a Russo en Boca?

El pasado miércoles 8 de octubre se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años. En los últimos días, el técnico argentino permanecía en su hogar bajo cuidados especiales, acompañado por su familia. Los informes recientes desde Argentina ya anticipaban un estado de salud delicado y poco alentador.

Cabe recordar que Russo dirigió a Millonarios durante el 2017 y 2018, logró dos títulos con el equipo bogotano. En el segundo semestre del 2017 se coronó campeón de la Liga Colombiano tras vencer a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín y sumar la estrella 15. Mientras que en el 2018, le ganó la Superliga a Atlético Nacional. En el transcurso por el fútbol colombiano, el entrenador argentino logró superar una batalla contra el cáncer de próstata; sin embargo, años más tarde, esta misma enfermedad fue la causa de su fallecimiento.

Luego de la muerte del Russo, surgió la incertidumbre de quién sería el nuevo director técnico del Boca Juniors durante lo que resta de la Liga Argentina. Sin embargo, el club ya habría tomado la dolorosa decisión de nombrar al nuevo entrenador.

¿Quién será el nuevo entrenador del Boca Juniors?

Se trata de Claudio Úbeda, quien fue el auxiliar de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors y asumirá como nuevo entrenador del club tras la decisión de la directiva. Úbeda dirigirá al Xeneize hasta diciembre del presente año, acompañado del mismo cuerpo técnico y proyecto deportivo que dejó Russo. Al finalizar el torneo, se conocerá cuál será el futuro tanto de Claudio Úbeda y del equipo de trabajo.

Así mismo lo afirmó Juvenal Rodríguez, entrenador de arqueros del profesor Miguel Ángel Russo desde el 2017 en Millonarios y en Boca Juniors, en una entrevista con el Vbar de Caracol que: “Claudio será el nuevo técnico, yo estaré como asistente seguramente hasta que termine este torneo, luego ya después decidirá el club, las directivas, cuál es el camino, pero por ahora estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre”.