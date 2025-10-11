Pico y Placa Regional en Bogotá este festivo del 13 de octubre de 2025: horarios, vías y excepciones

Durante el puente festivo del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementará el Pico y Placa Regional para los vehículos particulares que regresen a Bogotá.

Esta medida busca facilitar un retorno más seguro y ordenado, reduciendo la congestión habitual en los principales corredores viales de acceso a la capital.

Según la entidad, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los carros cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6, 8). Posteriormente, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., el ingreso será exclusivo para los vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7, 9).

Fuera de estos horarios no se aplicará la restricción, pero las autoridades recomiendan planificar con anticipación el viaje de regreso para evitar contratiempos, especialmente en vías como la Autopista Sur, la Calle 80 y la Carrera Séptima.

La SDM también recordó que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

¿Por qué vías aplica la restricción de ingreso a la capital?

El Pico y Placa Regional aplicará sobre nueve corredores principales de acceso a Bogotá, definidos por la SDM con el propósito de facilitar el retorno de viajeros y disminuir la congestión en los puntos más críticos de ingreso a la ciudad.

Debe considerar que las vías incluidas en la medida son: la Autopista Norte (del peaje Andes al portal Norte), la Autopista Sur (desde Soacha hasta la avenida Boyacá), la avenida Centenario o calle 13 (del río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali) y la calle 80 (del puente de Guadua al Portal 80). También estarán cobijadas la carrera Séptima (de la calle 245 a la 183), la avenida Boyacá–vía al Llano, la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

Según la SDM, estos tramos fueron seleccionados estratégicamente para reducir el impacto ambiental y social en las comunidades vecinas y proteger las actividades económicas locales, especialmente durante los periodos de alto flujo vehicular en los puentes festivos.

¿Existen excepciones o alternativas para los conductores?

Durante la jornada del Pico y Placa Regional, las excepciones serán las mismas que rigen en los días hábiles del Pico y Placa habitual, como los vehículos eléctricos, híbridos y aquellos que prestan servicios especiales autorizados.

Sin embargo, la modalidad del Pico y Placa Solidario no estará vigente durante el puente festivo, por lo que no se permitirá el pago voluntario para circular libremente. La SDM reiteró que la medida aplica exclusivamente para vehículos particulares y busca garantizar un retorno ordenado, seguro y con menor congestión hacia la capital.

Finalmente, las autoridades invitaron a los conductores a respetar los horarios establecidos, planificar con antelación sus recorridos y consultar el estado de las vías antes de emprender el viaje. Además, recordaron que incumplir la restricción puede generar multas económicas y la inmovilización del vehículo.