Este es el pico y placa para esta semana en Pasto

Pasto-Nariño

A través del decreto 0149 del 2025, la Alcaldía de Pasto regula la restricción vehicular hasta el último día de septiembre, y se espera en los próximos días conocer el decreto oficial que regirá por dos meses más para la implementación del Pico y Placa tal como se venía manejando hasta ahora.

Durante este periodo adicional de dos meses se espera finalizar con la implementación de nuevas estrategias que permitan mejorar la movilidad en la ciudad, esto adicional de la medida que prohíbe el estacionamiento de vehículos por seguridad.

Horario y días de restricción

La restricción aplicará de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.

Los sábados, domingos y festivos no habrá pico y placa, según lo establecido en el decreto municipal vigente.

De acuerdo con lo anterior, el Pico y Placa para esta semana quedaría así:

Lunes: 8 y 9

Martes: 0 y 1

Miércoles: 2 y 3

Jueves: 4 y 5

Viernes: 6 y 7

Sanciones por incumplimiento

Los conductores que incumplan la restricción estarán sujetos a sanciones según el Código Nacional de Tránsito, entre las medidas contempladas se encuentran multas económicas y la posible inmovilización del vehículo, además que se exponen a ser sancionados por la cámara de fotomultas que funciona en la salida sur de Pasto.