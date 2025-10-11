Petro recibe en Colombia a las dos activistas liberadas tras seis días de secuestro en Israel

Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, regresó este al país procedente de Bruselas, donde cumplía agenda internacional, acompañado por Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas que habían sido secuestradas durante seis días en Israel.

De acuerdo con el Sistema de Medios Públicos, el arribo se produjo en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), donde fueron recibidos por una comitiva ministerial, entre los cuales estaban el ministro de Interior Armando Benedetti y el de Defensa Pedro Sánchez, y los familiares de las dos activistas.

El encuentro estuvo marcado por gestos de gratitud y emotividad, luego de los días de incertidumbre que vivieron ambas en medio del conflicto en Oriente Medio.

Como símbolo de reconocimiento, el mandatario entregó un obsequio a Bedoya y Barreto al momento de pisar suelo colombiano, en un acto que destacó la solidaridad y el acompañamiento del Estado en su proceso de regreso.

Se prevé que las dos mujeres permanezcan en Colombia durante algunos días junto a sus familias. Sin embargo, en el caso de Luna Valentina Barreto, se espera que regrese próximamente a Jordania, país donde ha residido en los últimos años y desde donde adelanta labores humanitarias.