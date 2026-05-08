Imputan cargos a exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación confirmó a través de un comunicado que le imputaban cargos a la exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca, Laura Carolina Manrique Becerra y también a Julio César González García y a Jairo Enrique Ordóñez Torres por presuntas irregularidades en contratación.

Según el ente acusador, los hechos se habrían presentado entre 2016 y 2017 cuando la entidad realizó una licitación para un cerramiento perimetral que permitiera la recuperación de áreas de cesión en diferentes barrios del municipio.

“El material probatorio aportado por el ente acusador evidenció que durante este proceso se presentaron irregularidades en los estudios previos y técnicos al lugar donde se iban a construir los muros del cerramiento”, señaló la Fiscalía.

Agregó el ente que estas personas fueron imputadas por los delitos de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Cargo que ninguno aceptó.