HOY comienza la ‘Papatón’ en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta: lugares y horarios

Con el propósito de respaldar a los productores santandereanos ante la crisis que atraviesa el sector papero, la Gobernación de Santander y las alcaldías del área metropolitana realizarán una nueva jornada de Papatón, que tendrá lugar este viernes 10 y sábado 11 de octubre desde las seis de la mañana en puntos estratégicos de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

El secretario de agricultura de Santander, Wilmer Jiménez Gómez, explicó que esta estrategia busca fortalecer la comercialización de este popular alimento, ante la caída de los precios provocada por la sobreoferta y la entrada masiva de papa proveniente del Ecuador.

“Necesitamos abrir nuevos mercados y apoyar a más de 2.000 familias campesinas de los municipios de Tona, Cerrito, Concepción, Carcasí y Guaca, que dependen de la papicultura”, señaló el funcionario.

Wilmer Jiménez destacó que los productores venderán directamente su papa, sin intermediarios, con precios justos que permitan sostener su actividad.

“Para cubrir costos, la libra debería venderse a $700, pero lo importante es que los ciudadanos ‘seamos buena papa’ y compremos papa santandereana”, expresó.

Puntos de venta de la Papatón área metropolitana de Bucaramanga

En Bucaramanga : parque El Diamante 2, la glorieta del estadio Américo Montanini y el parque Bolívar.

: parque El Diamante 2, la glorieta del estadio Américo Montanini y el parque Bolívar. En Floridablanca: tanque de La Cumbre, el parqueadero del barrio Los Andes junto al CAI y el parque La Pera de Cañaveral.

tanque de La Cumbre, el parqueadero del barrio Los Andes junto al CAI y el parque La Pera de Cañaveral. En Piedecuesta: placita campesina del parque temático y la plazoleta del barrio Paseo del Puente 2.

Horario: a partir de las 6:00 a.m. a las 6:00 p.m.

La secretaría de agricultura departamental también recordó que la ‘Papatón’ se repetirá el 24 y 25 de octubre, con la inclusión de los municipios de Girón y Lebrija, que no pudieron participar en esta ocasión, Girón, porque ya había hecho una de estas jornadas en los últimos días y, Lebrija, por el inicio de sus ferias y fiestas este fin de semana.

Finalmente, el secretario de agricultura Wilmer Jiménez, invitó a las familias a unirse en una cadena de solidaridad con el campo. “Podemos comprar entre vecinos, por bultos, como antes lo hacíamos. No se trata de buscar lo más barato, sino de apoyar a quienes trabajan nuestra tierra”, concluyó.