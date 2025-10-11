La poesía campesina conquistó el Pueblito Boyacense

El Festival Internacional de la Cultura Campesina (FICC) avanzó con su programación cultural en Duitama, donde el Pueblito Boyacense fue escenario del primer día del Encuentro de Poesía Costumbrista. Ocho artistas se reunieron en la Plazoleta Monguí para compartir versos, historias y tradiciones que evocan la esencia de la vida rural boyacense, manteniendo viva la memoria y la identidad del campo a través de la palabra.

Durante la jornada, turistas y habitantes locales disfrutaron de una muestra cargada de humor, emoción y sabiduría popular. Los poetas combinaron chistes, anécdotas y composiciones que exaltaron la nobleza del trabajo campesino y el amor por la tierra. Entre los asistentes se percibió un ambiente de alegría y reconocimiento por la vigencia de la tradición oral, considerada una de las expresiones más auténticas del patrimonio cultural boyacense.

«...Venimos a presentar temas que hablan de nuestro campo, la vida en la labranza, la cosecha y las experiencias que se viven en la vereda. Estoy muy feliz porque el Festival Internacional de la Cultura Campesina se descentraliza, llegando a 38 municipios, lo que permite que más personas tengan acceso a la cultura y a los artistas...», señaló el poeta invitado Fermín Montoya. Con actividades como esta, el FICC reafirma su compromiso con la promoción de la identidad campesina y la preservación de las manifestaciones culturales que dan vida a Boyacá.