Fecode confirma la liberación de la docente Yuleima Duarte en el Catatumbo

En las últimas horas fue liberada la docente Yuleima Jimena Duarte Pérez, quien había sido secuestrada el pasado 1 de octubre en el municipio de Convención, Norte de Santander, cuando se dirigía rumbo a su trabajo en la Institución Educativa Agrícola donde laboraba.

Su liberación se produjo en una zona rural del mismo municipio donde fue secuestrada, aunque por el momento se desconocen los detalles sobre las circunstancias del hecho.

La docente se encuentra bajo observación médica y en compañía de sus familiares, quienes agradecieron a la comunidad y al gremio educativo por las manifestaciones de apoyo y solidaridad durante los días de incertidumbre.

El mensaje de Fecode:

Por medio de sus redes sociales la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) celebró esta liberación e hizo un llamado al respeto por la vida e integridad del maestros y maestras:

— fecode (@fecode) October 11, 2025

“Saludamos el regreso a su hogar de la compañera Yuleima Jimena Duarte Pérez, quien había sido secuestrada en el municipio de Convención la semana pasada cuando se dirigía hacia su trabajo en el Instituto Técnico Agrícola de Convención.

Reiteremos la urgencia y necesidad de que se garanticen las condiciones para mayor seguridad de los y las docentes en su ida y retorno a casa, en particular, en colegios en zonas rurales. Exigimos respeto por la vida e integridad del maestros y maestras. Enviamos un abrazo fraterno a la compañera y a ASINORT. La escuela es territorio de paz”, indicaron a través de la red social X.