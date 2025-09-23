Fecode mantiene compás de espera para mejoras en atención en salud

Cúcuta

En medio de los mensajes de alerta generados desde la Federación Colombiana de Educadores, Fecode por la defensa de la salud del magisterio, el gremio reclama respuestas del gobierno nacional.

Hugo Cárdenas representante de esta organización dijo a Caracol Radio que “el tema de salud en todo el país tienen grandes dificultades, muy estructurales. En el caso nuestro 35 años que se viene en una problemática, el tema no es acabar el modelo”.

Indicó que “le hemos dicho al presidente de la republica, a los tres ministros, con representación de la federación que se pueden otorgar las decisiones más importantes, para que haya una auditoria al modelo tarifario, se manejen adecuadamente los recursos”.

Dijo el líder sindical que “la fiduprevisora no la manejamos nosotros, muchos de los partidos tradicionales estan allí y han tenido muchos problemas históricamente. Entre eso, esos señalamientos que hizo el presidente y por eso hay que tomar medidas de fondo”.

Dijo el señor Cárdenas este modelo tiene mas recursos, nos descuentan más para salud, si tenemos la decisión de gobierno, seguramente esto debe funcionar porque se ha quitado, la intermediación, la imposibilidad de desvío de recursos, y sigue manteniéndose esa fuga de recursos, las acusaciones, las situaciones de contratación y todo esto genera un ambiente negativo para el magisterio".

“El modelo no es responsable de esto, es incluso de atención directa, va más allá, porque permite la elección del docente. El problema es la administración. Es importante que se valore integralmente el servicio” dijo el miembro de Fecode.