Docente Yuleima Duarte fue liberada en el Catatumbo

Norte de Santander.

En las últimas horas fue liberada la docente Yuleima Jimena Duarte Pérez, quien había sido secuestrada el pasado 1 de octubre en el municipio de Convención, Norte de Santander, cuando se dirigía a la Institución Educativa Agrícola donde laboraba.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, su liberación se produjo en una zona rural del mismo municipio donde fue secuestrada, aunque por el momento se desconocen los detalles sobre las circunstancias del hecho.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que los captores habrían exigido una alta suma de dinero a cambio de su libertad y que, presuntamente, se habría realizado un pago para lograr su regreso, situación que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La docente se encuentra bajo observación médica y en compañía de sus familiares, quienes agradecieron a la comunidad y al gremio educativo por las manifestaciones de apoyo y solidaridad durante los días de incertidumbre.

El secuestro de Yuleima Duarte había generado amplio rechazo por parte de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), que exigió respeto por la vida de los docentes y pidió que la escuela sea reconocida como territorio de paz.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las condiciones en que se dio la liberación ni sobre los responsables del rapto.