Este sábado 11 de octubre, se lleva a cabo el October Big Day a nivel mundial, un espacio para los amantes de las aves. El parque cementerio Los Olivos, desde el Área Metropolitana de Cúcuta, se unió a la jornada. Se estima que en este lugar habitan más de 63 aves.

"En esta ocasión nos unimos como Parque Cementerio, es un trabajo que venimos haciendo ya desde hace dos años, primero levantando toda la línea base, identificando todas las especies que podemos encontrar dentro de nuestro parque, y ya registramos un total de 63 especies de aves, entre ellas nuestra ave insignia de la actividad que es la Amazona Orochepala, es una ave que sufre mucho el tráfico silvestre, entonces su población ha venido disminuyendo con el tiempo", explicó la líder ambiental María Isabel Álvarez.

Más de 40 adultos y cerca de 20 niños, participan en la jornada que cuenta con dos espacios. En un primer momento, una capacitación de las aves que pueden encontrar en este lugar y posteriormente, un recorrido por todo el parque cementerio, para que los participantes puedan ver las aves, fotografiarlas y subir avistamiento a la plataforma ebird.org

“Es una plataforma a nivel mundial en la que se registran, de hecho el evento es impulsado por ellos y todas las aves se pueden registrar en esa plataforma. Entonces aparece el lugar donde la identificaron, que sería aquí dentro de nuestro parque cementerio y suman en los datos nacionales de aves que se registraron este día en la celebración del October Big Day”, agregó la líder ambiental.

El parque cementerio Los Olivos se unió al October Big Day. / Foto: Jenny Márquez. Ampliar

Además, desde Los Olivo, se encuentran a la expectativa que los participantes puedan descubrir nuevas aves en este camposanto.