¿Cuál es el mejor postre colombiano? Esto dice la IA: no son las milhojas ni el aborrajado

Diferentes postres de Colombia y al lado una ilustración alusiva a la inteligencia artificial (Fotos vía Getty Images y COLPRENSA)

La comida colombiana es internacionalmente reconocida por su gran sabor, pues el país cuenta con una diversidad de alimentos y frutas, que aportan unas propiedades únicas a todas las preparaciones en que son usados. Y esto, no solo se ve reflejado en los alimentos, pues en cuanto a los postres, también existen una cantidad de opciones que son reconocidas en todo el país.

En 2024, una plataforma en línea llamada ‘Tasteatlas’, la cual explora, cataloga y reconoce la riqueza gastronómica de diferentes países, evaluó los diferentes postres que son ofrecidos por la gastronomía colombiana.

En este ranking, donde se mencionaron varios platos, se estableció como ganador al aborrajado. Un plato típico del Valle del Cauca, para el cual se utiliza plátano, queso y usualmente bocadillo. El cual es frito y finalmente cubierto con una mezcla de azúcar y sal. Aquí, también se mencionaron platos como las obleas o el flan de coco.

Para muchas personas, este ranking no es del todo acertado. Por esto, se le preguntó a diferentes inteligencias artificiales cuál consideraban que era el mejor postre de Colombia.

ChatGPT

A esto todas las inteligencias artificiales proporcionaron una respuesta diferente. Por un lado, ChatGPT, estableció que el mejor postre de Colombia es el Arequipe, un dulce espeso y cremoso que resulta luego de cocinar leche con azúcar hasta que se carameliza, dando un distintivo color marrón.

Además, en la lista incluyó las obleas, un postre que se compone de dos láminas crujientes, que son rellenas con arequipe, dulce de mora, crema de leche y queso rayado. Para completar su top, mencionó el arroz de leche, las cocadas y la natilla.

Gemini

Por otro lado, la inteligencia artificial de Google, Gemini, estableció que el mejor postre colombiano son las obleas. Sin embargo, a diferencia de las respuestas entregadas por ChatGPT, añadió platos como los flanes, merengones y enyucados.

Claude

Por último, la inteligencia artificial Claude, estableció como el mejor postre de Colombia, el plato típico navideño conocido como natilla, en este ranking, también se mencionaron otros alimentos como los buñuelos, las brevas con arequipe y las gelatinas con frutas.

Producto colombiano premiado

Esta dificultad, para establecer un postre en común como el mejor del país, habla acerca de la gran variedad y calidad de los productos colombianos, lo que es trasladado a las preparaciones.

Recuerde que en 2024, el cacao colombiano fue galardonado como el mejor del mundo, esto luego de ganar el concurso internacional de la excelencia al cacao, realizado en los Países Bajos. Este premio se le concedió a la Asociación Agroguamal, quienes presentaron los frutos Fedecacao Arauquita 5, FEAR-5 y Fedecacao San Vicente 41, FSV- 41, producidos en el departamento de Arauca.

Luego de esto, desde Fedecacao y el Fondo Nacional del Cacao, aseguraron que este premio era una manera de ratificar que en Colombia se producía el mejor cacao del mundo, y es resultado, de la implementación de las políticas implementadas para fomentar los cacaos de sabor y aroma fino.

