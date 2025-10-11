Comenzó construcción del muro de contención de El Malecón del Mar de Cartagena

Lo que hace apenas unos meses era un sueño trazado en planos, hoy empieza a materializarse. La construcción del Malecón del Mar, una de las obras más emblemáticas del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, sigue avanzando y ya está en ejecución el muro de contención que bordeará el megaproyecto.

El Gran Malecón del Mar sobre el borde del mar Caribe, el megaproyecto de la Alcaldía de Cartagena que marcará un hito sin precedentes en la historia urbana de la ciudad y potenciará el turismo a nivel mundial, ya cuenta con su primer muro en el sector de Playa Azul en La Boquilla.

La primera estructura construida del megaproyecto hace parte del muro de contención de cinco kilómetros, entre La Boquilla y El Cabrero, que blindará al megaproyecto de la erosión costera.

El muro, cuya longitud total será de 5.300 metros lineales y una altura promedio de 3,3 metros, tiene como función principal contener y estabilizar la masa de tierra de relleno, garantizando que las diferencias de nivel entre el terreno natural y la vía principal no afecten la seguridad ni la durabilidad del proyecto. Además, servirá como base para la conformación de las nuevas áreas públicas y senderos del Malecón.

En este momento, los trabajos de cimentación ya se encuentran en marcha, y a la fecha el muro presenta un avance del 3%, con la ejecución de los primeros 15 metros lineales. La obra incluye también la implementación de un sistema de drenaje pluvial, compuesto por zanjas y tuberías colectoras que permitirán conducir adecuadamente las aguas superficiales hacia puntos de descarga, evitando inundaciones y procesos de erosión.

El Malecón del Mar, en su primera fase (Tramos 1 y 2), se extiende por 5,1 kilómetros entre Playa Azul y el sector de La Tenaza, conectando la Zona Norte con el Centro Histórico de la ciudad. Este corredor costero contará con senderos peatonales, ciclorrutas, plazoletas, zonas verdes, juegos, parqueaderos, puntos de información turística y espacios de aprovechamiento económico que impulsarán el turismo, el emprendimiento y el disfrute no solo de los cartageneros y colombianos, sino de todos los extranjeros que nos visitan.

La ejecución del muro y la construcción de los demás componentes de la primera fase del Malecón del Mar está proyectada para ser terminada en 24 meses.

El Gran Malecón del Mar

Con una inversión cercana a los 197 mil millones de pesos, el Gran Malecón del Mar contempla más de 100.000 metros cuadrados de espacio público distribuidos en 5 kilómetros de extensión, conectando el norte de Cartagena con el Centro Histórico. Será un corredor urbano frente al Caribe con senderos peatonales, ciclorrutas, espacios culturales, zonas recreativas y comerciales, además de miradores para contemplar los atardeceres.

El Gran Malecón del Mar no es solo una obra de infraestructura, sino una transformación urbana y social que permitirá a Cartagena reconectarse con su esencia: el mar que dio origen, identidad y sustento a la ciudad.

Una de las amenidades más esperadas, la “Rueda de Cartagena”, como principal atractivo del Mirador del Sol, ya se construye desde el 15 de septiembre. Este espacio será uno de los espacios de mayor proyección internacional del Malecón más bello del mundo. Esta gran rueda busca convertirse en un punto de encuentro para las familias cartageneras y en un ícono turístico de talla mundial.

El Gran Malecón del Mar contará con:

• 5.174 metros lineales de sendero peatonal

• 3.763 metros lineales de ciclorrutas

• 1.100 metros lineales de vías de servicios

• 59.306 m² de zonas verdes

• 14 plazoletas de conexión y articulación

• 510 unidades de parqueaderos distribuidos en Playa Azul, Marbella y Cabrero

• 3.411 m² de zonas de aprovechamiento económico

• 1 Centro de Atención al Turista (CAT)

• 1 Punto de información turística

• 5 baterías de baños para servicios de playa

El Gran Malecón del Mar será el nuevo símbolo de Cartagena, un espacio público de clase mundial que integrará patrimonio, naturaleza y modernidad, consolidando a la ciudad como una superciudad turística.