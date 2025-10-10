Yamil Arana firma la primera Política Pública de Salud Mental en la historia de Bolívar

El acto de firma se realizó en el municipio de Magangué, en presencia de autoridades locales, diputados y representantes del sector salud, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

Durante su intervención, el gobernador Yamil Arana destacó que el desarrollo de Bolívar no se mide únicamente en obras de infraestructura, sino también en el bienestar emocional de su gente.

“A veces luchamos por colegios, estadios o vías, pero no nos detenemos a pensar cómo está nuestra gente de salud mental. Con esta política pública, el bienestar emocional será prioridad en cada acción de gobierno”, afirmó el mandatario departamental.

La ordenanza, promovida en la Asamblea por la diputada Karen Cure, responde a la necesidad de enfrentar las crecientes problemáticas asociadas a la salud mental en municipios como Magangué, donde se han registrado altos índices de depresión, intentos de suicidio, violencia intrafamiliar y hogares disfuncionales.

“Esta política nace luego de identificar en Magangué uno de los mayores índices de afectación emocional del departamento. A partir de hoy, Bolívar contará con una ruta clara de atención para acompañar a las familias y a los jóvenes que más lo necesitan”, señaló la diputada Cure.

La Política Pública de Salud Mental de Bolívar contempla la creación de consultorios municipales especializados, estrategias de prevención, formación de talento humano, campañas educativas y un plan de seguimiento para garantizar una atención continua y de calidad en todo el territorio.

Con esta firma, Yamil Arana consolida a Bolívar como un departamento pionero en salud mental en la región Caribe, reafirmando su compromiso con una gestión más humana, cercana y orientada al bienestar integral de las comunidades.

“La salud mental también es desarrollo. Cuidar el alma de un pueblo es construir el futuro con esperanza”, concluyó el gobernador.