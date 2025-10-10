TransCaribe te lleva al concierto de Silvestre Dangond

El sistema de los cartageneros amplía su cobertura de la estación Villa Olímpica este sábado, ante el evento masivo que se realizará en el Jaime Morón.

Cartagena vivirá este sábado 11 de octubre la presentación del artista vallenato Silvestre Dangond, junto a su acordeonero Juancho De La Espriella, en un concierto que congregará a más de veinte mil asistentes en el estadio Jaime Morón León.

Como en todos los eventos importantes de ciudad, el sistema de transporte masivo de los cartageneros se presenta como una alternativa ideal para asistir al evento. Por eso, TransCaribe aplicará una mejora en su cobertura de la zona aledaña al estadio durante este sábado.

Desde las cuatro de la tarde y hasta el fin de la operación, la Ruta X106 Variante - Centro realizará paradas en ambos sentidos en la estación Villa Olímpica, ampliando así la oferta de rutas que cubren dicha estación.

En la estación Villa Olimpica también realizará paradas, de manera habitual, las rutas T101, T102 y X101, por lo que serán cuatro rutas del sistema de los cartageneros las que movilicen a los asistentes al evento hacia ese punto.

“La visión de TransCaribe es ser la primera alternativa de movilidad de los cartageneros, y así como hechos dicho en los eventos de la agenda de las Fiestas de Independencia, nos reiteramos en que TransCaribe es el medio de transporte ideal para llegar a este tipo de eventos masivos, sin pensar en parqueo o en dejar de disfrutar. Por eso, invitamos a todos los asistentes, a llegar al concierto a bordo de nuestras rutas”, apuntó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.