PAE fortalece la alimentación y el rendimiento escolar en Tasco

En el municipio de Tasco, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Boyacá participó en la Asamblea de Padres de Familia de la Institución Educativa Jorge Guillermo Mojica Márquez, donde se abordaron temas de rendimiento académico y alimentación escolar. Durante el encuentro, el coordinador académico José Alberto Gómez destacó la buena acogida del programa y su impacto positivo en los estudiantes. «...Gracias al trabajo conjunto con el grupo PAE del departamento, buscamos que los estudiantes valoren este beneficio, porque un niño bien alimentado rinde mejor académicamente...», explicó Gómez, subrayando además el compromiso institucional por promover hábitos saludables y eliminar el consumo de comida chatarra.

FOTO I GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Ampliar

Estos espacios de diálogo entre el PAE, los docentes y los padres de familia fortalecen los mecanismos de seguimiento y transparencia del programa, garantizando que los beneficios lleguen efectivamente a los 577 estudiantes beneficiados en la institución. «...Seguimos trabajando para que el PAE continúe siendo una herramienta clave en el bienestar y desarrollo de nuestros niños y jóvenes...», aseguró Gómez, quien resaltó la importancia de mantener una comunicación constante entre la comunidad educativa y el programa departamental.