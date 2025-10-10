Operativos contra el homicidio: Policía incauta seis armas de fuego en Bolívar

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar avanza en los operativos contra los delitos de homicidio y el porte ilegal de armas en sus diferentes modalidades. En las últimas horas, en diferentes municipios, se capturó a seis personas en situación de flagrancia, en posesión de armas de fuego ilegales y municiones.

Estos importantes operativos arrojaron la incautación de dos revólveres, tres armas hechizas, una pistola y 23 cartuchos de diferentes calibres.

Inicialmente, en el barrio Las Margaritas, en operativos de registro y control, se capturó a “Mañe” y a “Joche”, quienes se encontraban de forma sospechosa en una esquina. Las patrullas de vigilancia les practicaron una requisa, encontrándoles a cada uno un arma de fuego tipo artesanal con un cartucho sin percutir.

De la misma manera, en el Parque Las Américas, sector Los Modulares, cayeron dos presuntos delincuentes con dos armas de fuego tipo revólver, con seis cartuchos sin percutir cada uno.

De igual forma, en el barrio El Prado, sector Con Familiar, los uniformados interceptaron a un sujeto, a quien, tras realizarle una requisa, se le encontró un arma de fuego hechiza con un cartucho 9 milímetros sin percutir.

Por otra parte, en actividades de registro y control en carreteras de Bolívar, unidades de la seccional de Tránsito y Transporte incautaron un arma de fuego tipo pistola con 9 proyectiles calibre 9 milímetros.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de que se defina su situación judicial.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar encargado, el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, destacó la importancia de estos operativos para seguir salvando vidas y disminuyendo los índices de criminalidad en la ciudad. Señaló que se han logrado incautar 255 armas de fuego, un 35% más que el año inmediatamente anterior, y se ha capturado a 189 personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“En el marco del Plan “Cazador”, continuamos nuestra ofensiva contra el homicidio y los delitos de alto impacto en Bolívar, a través del trabajo articulado entre la Policía, Fuerzas Militares, la Fiscalía y, por supuesto, las autoridades del orden departamental y municipal, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando resultados muy importantes para garantizar la seguridad y convivencia de los bolivarenses y sus visitantes”, aseguró.