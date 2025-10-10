Ofensiva contra el tráfico de estupefacientes deja cuatro capturados en Cartagena

En el marco de la estrategia integral contra el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Policía Nacional de Colombia, realizaron operativos contra estructuras delincuenciales que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

En el barrio San Diego, sorprendido un jíbaro comercializando estupefacientes

Uniformados del CAI Limbo, capturaron en flagrancia a alias ‘el Jeiner’, de 24 años de edad, quien fue sorprendido comercializando más de 100 dosis de marihuana en el sector.

El indiciado, es señalado por la comunidad de ser el responsable de la venta de estupefacientes en diferentes sectores de esta zona turística.

‘El Jesu’, fue capturado con varias dosis de estupefacientes

Mediante actividades de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia en la Avenida Santander, fue capturado ‘el Jesu’, con varias papeletas de droga sintética (tusi), listas para ser distribuidas en el sector.

En el barrio Manga, fue capturado alias ‘el Viejo’ con varias dosis de droga sintética

Durante operativos de registro y control, fue capturado ‘el Viejo’, por el delito de tráfico de estupefacientes, a quien le fueron encontradas varias papeletas de droga sintética (tusi). El detenido se encontraba cerca de un entorno deportivo.

Cae ‘El Flaco’, cerca de la cárcel de mujeres en Turbaco, con más de 20 dosis de base de coca

Durante patrullajes en los alrededores en la cárcel de mujeres en el municipio de Turbaco, fue capturado ‘el Flaco’, de 29 años de edad, quien tenía en su poder 27 dosis de base de coca, listas para su comercialización.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.271 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 579 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Con estas acciones, buscamos reafirmar nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a las organizaciones que afectan la convivencia en los territorios”, sostuvo.