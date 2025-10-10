Bogotá

Nueva jornada de manifestaciones en Bogotá: Se presentan cierres viales

Hay afectaciones en la movilidad, en la calle 26 y en la 72 con carrera 11.

Foto: Caracol Radio.

Foto: Caracol Radio.

Karen Guerrero.

Colombia.

Sobre las 11:10 de la mañana, campesinos de la Unidad de víctimas, comenzaron a movilizarse a la altura de la calle 26.

Las estaciones Av. Rojas, Normandía, Modelia y Portal el Dorado, dejan de operar temporalmente.

Minutos más tarde, a las 11:41 de la mañana, el gremio de universidades públicas, inició manifestaciones en la Calle 72 con carrera 11. Según lo informado por unidades del Distrito, piden garantías laborales y estudiantiles.

Rutas de TransMiZonal realizan desvíos:

  • Calle 72 con carrera 11.
  • Carrera 5 con calle 30.
  • Calle 1 con calle 26.

TransMilenio informa que hay 45.501 usuarios afectados con corte a la 1:30 de la tarde.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad