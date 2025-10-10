Nueva jornada de manifestaciones en Bogotá: Se presentan cierres viales

Colombia.

Sobre las 11:10 de la mañana, campesinos de la Unidad de víctimas, comenzaron a movilizarse a la altura de la calle 26.

Las estaciones Av. Rojas, Normandía, Modelia y Portal el Dorado, dejan de operar temporalmente.

Minutos más tarde, a las 11:41 de la mañana, el gremio de universidades públicas, inició manifestaciones en la Calle 72 con carrera 11. Según lo informado por unidades del Distrito, piden garantías laborales y estudiantiles.

Rutas de TransMiZonal realizan desvíos:

Calle 72 con carrera 11.

Carrera 5 con calle 30.

Calle 1 con calle 26.

TransMilenio informa que hay 45.501 usuarios afectados con corte a la 1:30 de la tarde.

Noticia en desarrollo...