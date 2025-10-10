Nueva jornada de manifestaciones en Bogotá: Se presentan cierres viales
Hay afectaciones en la movilidad, en la calle 26 y en la 72 con carrera 11.
Colombia.
Sobre las 11:10 de la mañana, campesinos de la Unidad de víctimas, comenzaron a movilizarse a la altura de la calle 26.
Las estaciones Av. Rojas, Normandía, Modelia y Portal el Dorado, dejan de operar temporalmente.
Minutos más tarde, a las 11:41 de la mañana, el gremio de universidades públicas, inició manifestaciones en la Calle 72 con carrera 11. Según lo informado por unidades del Distrito, piden garantías laborales y estudiantiles.
Rutas de TransMiZonal realizan desvíos:
- Calle 72 con carrera 11.
- Carrera 5 con calle 30.
- Calle 1 con calle 26.
TransMilenio informa que hay 45.501 usuarios afectados con corte a la 1:30 de la tarde.
Noticia en desarrollo...